Gobierno de Sinaloa recupera vehículos con reportes de robo

Sinaloa

Autoridades de Sinaloa informaron que, durante la última semana en la entidad fueron detenidas 88 personas, recuperados 35 vehículos con reporte de robo y aseguradas armas de fuego, municiones, artefactos explosivos y diversas sustancias relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

Del 3 al 9 de agosto, elementos federales, estatales y municipales recuperaron 35 vehículos con reporte de robo y aseguraron 24 unidades más, por su presunta relación con hechos delictivos.

A través de los despliegues operativos realizados en los 20 municipios de la entidad, las autoridades detuvieron a 88 personas por distintos delitos y aseguraron 71 armas de fuego, 19 mil 711 municiones y 12 artefactos explosivos improvisados.

Como parte de las acciones para combatir la producción y distribución de drogas, se aseguraron 10.7 kilogramos de marihuana y 30 kilogramos de metanfetamina, además de localizarse 15 áreas de almacenamiento de precursores químicos, donde fueron encontrados 12 mil 990 litros de materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Asimismo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron 33 máquinas tragamonedas y dos inmuebles, como parte de las acciones para inhibir actividades ilícitas.