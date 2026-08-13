Conagua y Tepetitlán, Hidalgo amplían acciones del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó

Presa Endhó

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno municipal de Tepetitlán, Hidalgo llegaron a un acuerdo para fortalecer la coordinación institucional, con el objetivo de reforzar la ejecución del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó y ampliar la atención a las comunidades del municipio.

Mayela Godínez Alarcón, gerenta de Planificación Hídrica de Conagua y Ana Elsa Castillo Cea, presidenta municipal de Tepetitlán, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar las condiciones actuales de la presa Endhó, así como las acciones que se desarrollan para el control del mosco Culex y del lirio acuático, así como de las principales necesidades planteadas por las comunidades ribereñas.

Resultado de este encuentro, acordaron establecer una ruta de trabajo para fortalecer la programación de las jornadas de fumigación y ampliar su cobertura en las localidades del municipio, bajo supervisión de Protección Civil municipal y de las autoridades comunitarias.

También se acordó realizar una jornada específica de fumigación en los planteles educativos de Tepetitlán, previo al inicio del próximo ciclo escolar. Como parte de estas acciones, el Ayuntamiento proporcionará la relación de escuelas y de manera coordinada con Conagua, se definirá la programación de las intervenciones.

Durante la reunión también se estableció mantener un canal permanente de comunicación entre el gobierno municipal y la institución, además de un óptimo seguimiento que permita dar continuidad a los acuerdos, atender de manera oportuna las necesidades identificadas en territorio y fortalecer la coordinación entre las autoridades federales, municipales y comunitarias.

La Conagua afirmó que continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos locales para atender las necesidades y avanzar en la implementación del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó, mediante acciones permanentes de recuperación ambiental, seguimiento técnico y atención territorial.