Américo Villarreal llama a proteger el agua, recurso que impulsa el crecimiento en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya precisó durante la emisión del programa “Diálogos con Américo” que el acceso al agua representa uno de los factores estratégicos para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de ciudadanos del estado.

Asimsimo, sostuvo que el recurso hídrico debe dejar de entenderse únicamente como un servicio público para asumirse como un elemento fundamental para la seguridad, la productividad y el desarrollo sustentable del estado, al tiempo que hizo un llamado a la población a participar activamente en su conservación.

“Es un recurso vital... y que también en el marco de las oportunidades de desarrollo y crecimiento es un recurso natural limitado”, expresó al explicar que, aunque el planeta está cubierto en su mayor parte por agua, únicamente una pequeña proporción es apta para el consumo humano, lo que obliga a administrarla con responsabilidad.

Asimismo, indicó que la estrategia impulsada por su gobierno forma parte de la política hídrica nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar primero el derecho humano al agua y, a partir de ello, ordenar su aprovechamiento para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial y empresarial.

“Vivimos en un estado privilegiado... es un estado de vocación energética, que contamos con recursos hídricos, que contamos con logística de movilidad, que tenemos costa, que tenemos montaña, que tenemos recursos agropecuarios y principalmente tenemos tamaulipecas y tamaulipecos... que vamos a hacer de esta gran entidad lo que se merece y contribuir, como siempre, con lo que nos corresponde para el desarrollo de este gran país que es México”, agregó.

Afirmó que desde el inicio de la presente administración, en Tamaulipas se ha desplegado toda una estrategia integral para fomentar el uso eficiente y eficaz del agua y, alineados con la visión de Sheinbaum, se han realizado grandes obras y acciones para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital, así como para lograr la sustentabilidad y el desarrollo del estado.

“Hay un gran programa de desarrollo a nivel Federal del cual está sumado el estado de Tamaulipas en forma importante, con aportaciones de recursos importantes de la Federación con esta visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a las que se suma el gobierno del estado en estos aspectos tan importantes: desarrollo urbano, derecho humano, de sustantividad agrícola, pecuaria y desarrollo empresarial”, puntualizó.

“Estoy plenamente convencido de que el agua es uno de los recursos más valiosos con que contamos para tener una proyección y una sustentabilidad, de acuerdo con la oportunidad con que se cuente en cada una de las regiones de nuestra nación y el cuidado que hoy se está poniendo a nivel federal en este sentido, y que hagamos lo propio con esa misma exactitud y entusiasmo en cada una de las entidades, para sumarnos a este ahorro para su uso eficiente y eficaz de nuestro recurso hídrico”, dijo el gobernador.

Como parte de esa visión, Villarreal Anaya recordó que al inicio de su administración se tomó la decisión de elevar el manejo del agua al más alto nivel de la estructura gubernamental mediante la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, convirtiendo a Tamaulipas en una de las primeras entidades del país en dar esta prioridad.

Detalló que la dependencia fue diseñada para atender tres prioridades: garantizar el suministro urbano y el derecho humano al agua; preservar el recurso para el desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria; y asegurar disponibilidad para el crecimiento industrial y empresarial, sectores que impulsan la transformación económica de Tamaulipas.

Dentro de esa estrategia destacó la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, considerada una de las obras hidráulicas más importantes para la capital del estado en las últimas décadas y respaldada por la presidenta Sheinbaum. El proyecto contempla una inversión federal y estatal aproximada de 2 mil 600 millones de pesos.

“Esta obra... está planeada para que podamos estar gozando de este recurso, primeramente Dios, a mediados del año 2027”, dijo al explicar que la nueva infraestructura permitirá enviar agua ya potabilizada desde la presa hasta Ciudad Victoria, incrementando la eficiencia del sistema y garantizando el abastecimiento para los próximos 20 o 25 años.

Detalló que, además de las grandes obras de infraestructura, el gobierno del estado fortalece el acceso al agua mediante recursos provenientes de programas como PROAGUA y el Fondo de Infraestructura Social (FISE), con los cuales se rehabilitan líneas de conducción, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras, redes hidráulicas y nuevos pozos para comunidades que históricamente enfrentaban problemas de abastecimiento.

El gobernador de Tamaulipas destacó que el estado posee condiciones naturales que le otorgan ventajas competitivas frente a otras entidades del norte del país, gracias a su sistema de presas, cuencas, ríos y lagunas, infraestructura que hoy resulta determinante para el desarrollo económico. “Tamaulipas es uno de los Estados que tiene más presas y que eso nos da una ventaja también de presencia y competitividad a nivel del norte de nuestro país”.

Indicó que recientemente Tamaulipas se convirtió en referente nacional al emprender un operativo conjunto con inspectores de la Comisión Nacional del Agua para supervisar los distritos de riego y las cuencas agrícolas, a fin de verificar que los concesionarios de agua cumplan con los permisos otorgados.

Al concluir el programa, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario recalcó que el agua constituye uno de los activos más valiosos para el futuro de Tamaulipas.