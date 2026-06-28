Autoridades de Baja California coordinan acicones para dar con agresores de elementos de la Seguridad Ciudadana

La SSCBC y la FGE reiteraron que continuarán trabajando de manera conjunta

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron los avances en las investigaciones y las acciones coordinadas que se desarrollan tras las agresiones registradas los días 26 y 27 de junio en Mexicali, en las que perdieron la vida dos elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), así como una mujer, mientras que otra más resultó lesionada.

Durante una rueda de prensa conjunta, el secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, y la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteraron que las instituciones estatales trabajan de manera permanente y coordinada para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

El titular de la SSCBC informó que los agentes fallecidos formaban parte del área de investigación de la corporación, instancia que ha participado en diversos operativos desarrollados durante los últimos meses en Mexicali y el Valle de Mexicali, con resultados que han representado duros golpes a la delincuencia organizada.

Asimismo, señaló que derivado de dichos resultados operativos se documentaron amenazas dirigidas a personal de la corporación, información que forma parte de las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades competentes.

“No daremos ni un paso atrás. El camino del bien común es la única vía. En memoria de nuestros compañeros seguiremos trabajando sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables, con total transparencia, respeto a los derechos humanos y un objetivo claro: seguir construyendo un Baja California más seguro para todas y todos”, expresó el General Laureano Carrillo Rodríguez.

Por su parte, la fiscal general del Estado informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de investigación correspondientes, realizando labores de campo, análisis de evidencia, entrevistas, cateos y diversas diligencias ministeriales para el esclarecimiento de ambos casos.

La titular de la FGE señaló que las investigaciones han permitido consolidar líneas de trabajo sólidas, las cuales continúan fortaleciéndose con el análisis de información, evidencia y resultados periciales obtenidos como parte de las indagatorias.

“No va a haber impunidad. Vamos a seguir adelante y trabajando con paso firme, como lo hemos hecho en este tipo de casos, para llevar ante la justicia a los responsables y seguir preservando la paz y la seguridad de las familias bajacalifornianas”, afirmó la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez.

Las autoridades informaron que mantienen una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación y operación para la localización de los responsables.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha asumido un posicionamiento firme y contundente frente a estos hechos, dejando claro que en Baja California no hay espacio para la impunidad. Desde la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, ha instruido redoblar esfuerzos, fortalecer la coordinación entre instituciones y actuar con toda la fuerza del Estado para garantizar que quienes atenten contra la seguridad enfrenten las consecuencias.

Asimismo, la mandataria ha reiterado su compromiso absoluto con las familias de los agentes caídos, asegurando acompañamiento permanente y respaldo institucional.

La SSCBC y la FGE reiteraron que continuarán trabajando de manera conjunta, con todos los recursos institucionales disponibles, para preservar la seguridad de las familias bajacalifornianas y garantizar que estos hechos no queden impunes.