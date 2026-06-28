Carlos Torres Piña llama a defender la soberanía y arranca recorridos por Michoacán

Carlos Torres Piña

Luego de solicitar licencia como fiscal de Michoacán y registrarse para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña regresó al estado para comenzar una serie de recorridos y encuentros con militantes y simpatizantes.

Una de sus primeras actividades se realizó en Zitácuaro, donde encabezó una Asamblea Informativa ante más de cinco mil personas reunidas en la región oriente de Michoacán. Ahí sostuvo que la defensa de la soberanía nacional y la transformación debe construirse desde el territorio, con organización ciudadana y cercanía con la población.

Durante su mensaje, Torres Piña convocó a respaldar el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la defensa del país no puede quedarse únicamente en el discurso, sino reflejarse en el trabajo diario con la gente.

“Desde el Oriente de Michoacán demostramos que la transformación tiene fuerza, tiene rumbo y tiene pueblo para defenderla”, expresó ante los asistentes.

El exfiscal llamó a privilegiar la unidad del movimiento al considerar que esa será la principal fortaleza para consolidar los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación y enfrentar a quienes, dijo, buscan frenar ese proyecto.

También pidió a la militancia recorrer calles, colonias y comunidades para informar casa por casa sobre las acciones y resultados del gobierno federal, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y el respaldo al proyecto de nación.

Torres Piña sostuvo que Michoacán continuará siendo un estado protagonista en la consolidación de la transformación nacional y aseguró que en cada región se mantendrá el trabajo para fortalecer la organización del pueblo, defender la soberanía y promover el bienestar y la justicia social.

En otro encuentro con medios de comunicación, el aspirante consideró que la participación de las nuevas generaciones será determinante para el futuro del movimiento y llamó a abrir más espacios para que las y los jóvenes formen parte de las decisiones públicas.

Afirmó que la experiencia que adquirió en materia de seguridad le permite tener una visión más amplia de la realidad que enfrenta Michoacán y reiteró que la organización, la participación ciudadana y la incorporación de nuevos liderazgos serán fundamentales para consolidar la transformación.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente de la transformación. Involucrarlos en la toma de determinaciones fortalece nuestra democracia y nos permite defender con mayor convicción la soberanía nacional desde todos los rincones de Michoacán”, señaló.

Finalmente, Carlos Torres Piña adelantó que continuará recorriendo las distintas regiones del estado para fortalecer la organización territorial, mantener el contacto con la ciudadanía e impulsar la incorporación de más jóvenes a las tareas del movimiento, convencido de que su participación será clave para los próximos años.