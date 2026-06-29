Con Pase Olin, gobierno de Margarita González Saravia respalda movilidad y permanencia de estudiantes universitarios

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La gobernadora Margarita González Saravia presentó Pase Olin, un programa social dirigido a estudiantes universitarios que busca reducir los gastos de transporte y contribuir a su permanencia en las aulas.

En el anuncio, realizado con autoridades educativas, representantes estudiantiles y concesionarios del transporte público, la mandataria estatal destacó que esta acción representa un paso sin precedente en Morelos para acompañar el esfuerzo de miles de familias y respaldar la formación profesional de las juventudes.

Acompañada por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, González Saravia recordó que desde el inicio de su administración se han impulsado medidas para modernizar la movilidad, como la digitalización de trámites, la simplificación de procesos y acciones contra la corrupción. Subrayó que Pase Olin es una acción prioritaria de su gobierno: “Queremos que más estudiantes permanezcan en la universidad, concluyan sus estudios y cuenten con mayores oportunidades para construir su futuro”, expresó.

En esta primera etapa, el programa beneficiará a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (campus Chamilpa y Ciencias de la Salud), la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), el Instituto Tecnológico de Zacatepec y el Instituto Tecnológico de Cuautla, que cursen entre el segundo y noveno semestre.

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La secretaria de Bienestar, Silvia Salazar Hernández, informó que las y los beneficiarios recibirán una tarjeta tipo monedero electrónico con depósitos bimestrales de mil 040 pesos, equivalentes al costo aproximado de hasta dos viajes diarios de lunes a viernes durante el periodo escolar. Aseguró que los recursos para esta primera etapa están garantizados, brindando certeza a quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria.

Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, detalló que el registro se realizará completamente en línea, del 7 al 13 de julio, a través del portal oficial del Gobierno del Estado. Las personas interesadas deberán contar con Llave MX, identificación oficial, comprobante de domicilio en Morelos y constancia de estudios.

Representantes estudiantiles como Adriana Guadarrama Salgado, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), y Omar Navarro García, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica, reconocieron la puesta en marcha de Pase Olin y coincidieron en que este apoyo disminuirá la carga económica de las familias y favorecerá la permanencia de las y los jóvenes en la educación superior.

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En el evento participaron también el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta; la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera Alonso; el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo; el director del Impajoven, Rodrigo Heredia del Orbe; y Verónica Morales Hernández, directora del Icatmor.