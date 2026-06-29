Puebla y ONU Mujeres firman memorándum de entendimiento para protección de genero

Puebla y ONU Mujeres

Para dar inicio a una agenda conjunta de cooperación internacional se firmo el memorándum de entendimiento entre el Gobierno del Estado de Puebla y ONU Mujeres, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de igualdad sustantiva, para prevenir la violencia contra las mujeres.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier destacó que esta alianza consolida el trabajo coordinado con organismos internacionales para incorporar experiencias exitosas que fortalezcan la protección de los derechos de las mujeres.

Informó que Puebla registra una disminución histórica del 40% en feminicidios respecto al año previo al inicio de su administración y una reducción superior al 70% durante el presente año.

Destaco que estos números son muestra del fortalecimiento de las Casas Carmen Serdán, modelo estatal que integra los Centros Libres, con 37 espacios distribuidos en la entidad, de los cuales 19 cuentan con albergue permanente para mujeres, donde se brinda atención jurídica, psicológica, médica, ministerial, capacitación para el empleo y acompañamiento integral para romper los ciclos de violencia.

“La presencia de ONU Mujeres permitirá enriquecer las experiencias de otros países para que Puebla continúe el combate con mayor eficiencia la violencia de género y proteja el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”, afirmó el mandatario.

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, reconoció a Puebla por impulsar la igualdad de género y señaló que el memorándum establece una ruta de cooperación para los próximos cuatro años que tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales del Estado, impulsar el sistema estatal de cuidados, acelerar la prevención de la violencia contra las mujeres y ampliar la cooperación internacional.

Además este acuerdo ayudará a incorporar metodologías, evidencia y experiencias internacionales para fortalecer las políticas públicas en favor de mujeres y niñas.

“Desde ONU Mujeres reiteramos nuestro compromiso de caminar al lado del Estado de Puebla para construir un futuro más justo, seguro y próspero para las mujeres y las niñas”, expresó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, señaló que el memorándum impulsará tres componentes prioritarios, la recuperación de espacios públicos mediante auditorías locales de género, la transformación de normas sociales con un modelo de masculinidades positivas, y la construcción del primer Programa Estatal por el Derecho al Cuidado.

Finalmente informo que ya se realizaron cuatro de seis auditorías en Ajalpan y Zacatlán, mientras que el municipio de Puebla se encuentra en proceso, con un impacto potencial para 8 mil mujeres y un beneficio directo superior a 16 mil mujeres al concluir esta primera etapa. Asimismo, anunció la elaboración de un diagnóstico estatal, un manual metodológico replicable en municipios con Alerta de Violencia de Género y la realización de cuatro foros regionales con al menos 400 participantes de las 31 microrregiones del estado.