Baja California consolida modelo para fortalecer la seguridad turística

Mesa de Trabajo de Seguridad Turística

Autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos empresariales y representantes del sector participaron en la Mesa de Trabajo de Seguridad Turística, con el fin de consolidar la seguridad como un elemento estratégico para el desarrollo y la competitividad de los destinos de Baja California.

La mesa de trabajo igualmente propone establecer las líneas de acción interinstitucionales para la protección del visitante, fortalecimiento de las comunidades y un desarrollo más ordenado de los siete municipios de la Entidad.

Durante su participación, el Secretario de Turismo del Estado, Miguel Ángel Badiola Montaño, señaló que el trabajo en conjunto es fundamental para fortalecer la prevención, mejorar los canales de comunicación y consolidar mecanismos de atención que permitan brindar respuestas más oportunas a visitantes, comunidades y prestadores de servicios. Todo esto fortalece la capacidad del destino para atender los retos de una actividad turística que se encuentra en constante evolución.

A lo largo de la sesión se acordó que se va a impulsar una agenda de trabajo conjunta que se enfoque en reforzar la comunicación institucional, lo que va a favorecer la rápida respuesta de las autoridades ante cualquier situación y/o incidente que se presente. De manera paralela evalúan la posibilidad de extender el alcance de la policía turística a los destinos con mayor afluencia e impulsar la capacitación de estos elementos en un segundo idioma.

Como parte de la coordinación con la Guardia Nacional, igualmente se impulsan acciones para fortalecer los protocolos de operación en retenes de vigilancia, los operativos en fechas de alta afluencia y los mecanismos de atención a situaciones que requieran la intervención de las autoridades para ayudar a consolidar a Baja California como un destino confiable y competitivo.

Badiola Montaño señaló que todas estas acciones responden a la visión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, orientada a construir un Estado que cuenta con mayor coordinación, orden y capacidad de respuesta ante las demandas del mercado global.

Este esfuerzo, además va a fortalecer la confianza de quienes visitan Baja California, ya que se les ofrecerán nuevas oportunidades para la cadena de valor turística.

Con todos estos mecanismo, la Secretaría de Turismo de Baja California refrenda su compromiso de mantener y fortalecer estos espacios de coordinación interinstitucional, impulsando acciones que consoliden la seguridad turística como un pilar del desarrollo del sector, al tiempo que se refuerza la confianza en los destinos del estado bajo una visión de colaboración permanente entre gobierno, iniciativa privada y comunidad turística.