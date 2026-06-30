Sinaloa impulsa transparencia y fiscalización en compras públicas capacitando a sus entes públicos

Sinaloa

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) promovió la capacitación de entes públicos del Gobierno del Estado y 21 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el proceso de fiscalización de las compras públicas.Los servidores recibieron capacitaciones sobre el funcionamiento de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA). La actividad fue impartida por la Dirección General de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México, a cargo de Rodrigo Sepúlveda Jáuregui. “El uso de esta bitácora garantiza que cada etapa del proceso de adquisiciones, sea accesible, clara y verificable. Su objetivo es auditar, vigilar y controlar en tiempo real los contratos de compras públicas, arrendamientos y servicios para propiciar transparencia y fortalecer la fiscalización de las compras públicas”, precisó Angulo Cázarez.Por su parte, la titular de la STRC, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez,subrayó que la inspección de los órganos estatales de control a los procesos de adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados por la administración pública estatal y federal, debe estar presente desde la creación, planeación, organización y especialmente en la ejecución, lo cual será posible a través del uso correcto de la BESA-Compras Mx.“Es una herramienta que apoyará en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y contar con un control oportuno en torno a la ejecución de las adquisiciones, los arrendamientos o los servicios que se contratan, en la inspección que es nuestra función principal”, señaló. Cómo parte de estas acciones participaron los órganos internos de control y personas servidoras públicas de Sinaloa pertenecientes a las secretarías de Administración y Finanzas, Seguridad Pública, Salud, Educación Pública y Cultura y Transparencia y Rendición de Cuentas. Además de servidores públicos de esta entidad, también participaron personales operativos de otras dependencias y administraciones como de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El Subsecretario de Auditoría del Gobierno del Estado, Klaus Willy Jauss López, destacó que la bitácora transparenta el gasto público, permite mayor control y supervisión a los entes operadores sobre sus procedimientos y facilita la fiscalización al concentrar toda la documentación requerida por los órganos fiscalizadores.