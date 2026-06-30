Inicia licitación internacional para construir puentes ferroviario en Tepic, Nayarit

Inicia licitación internacional para construir puentes ferroviario en Tepic

Este martes la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó la convocatoria de licitación pública internacional para la construcción de un paso superior vehicular sobre las vías del ferrocarril en la ciudad de Tepic.

Este proyecto contempla un puente de estructura metálica de 340 metros de longitud y 15 metros de ancho sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la línea ferroviaria Nogales–Guadalajara. El objetivo principal de esta obra es resolver uno de los principales puntos de conflicto vial de la ciudad y mejorar la conectividad para miles de habitantes.

La gestión de esta obra fue impulsada por Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, quien presento el proyecto ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de los compromisos de inversión en infraestructura del gobierno federal para la región occidente del país.

Algunas encuestas han mostrado a Geraldine Ponce como la figura política mejor posicionada de Morena en el estado.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de licitación se desarrollará durante las próximas semanas a través de la plataforma digital ComprasMX, con la participación de empresas nacionales e internacionales.