Oaxaca otorgará créditos y estímulos fiscales a comercios del Centro Histórico

Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara

Con el objetivo de impulsar la recuperación económica y preservar las fuentes de empleo de los comercios ubicados en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció los mecanismos de apoyo del programa Oaxaca Contigo.Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), informó que las micro y pequeñas empresas oaxaqueñas podrán acceder a créditos y estímulos fiscales.Entre las medidas destacan el diferimiento en la presentación de declaraciones y el pago de contribuciones correspondientes a los impuestos sobre Nómina, Servicios de Hospedaje y Cedular por Arrendamiento.Destacó que se otorgará un estímulo fiscal del 100% en recargos y multas, además de la suspensión temporal de acciones de control de obligaciones y procesos de fiscalización.Las personas contribuyentes inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), cuyos negocios se encuentren dentro del polígono establecido, podrán acceder de manera directa a estos incentivos.Quienes aún no formen parte del padrón podrán solicitar su incorporación mediante el correo electrónico estimulos.estatales@finanzasoaxaca.gob.mx, del 1 de julio al 30 de octubre del presente año.En otro tema, Salomón Jara Cruz reconoció la decisión de la presidenta de México de firmar la convocatoria para realizar la consulta de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.Explicó que esta propuesta tiene como propósito promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, fortaleciendo su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública del país.Señaló que en Oaxaca se realizarán 19 foros de consulta en distintas regiones del estado para recabar las propuestas de las comunidades.Con este proceso, los pueblos indígenas y afromexicanos podrán contar, por primera vez en más de 200 años de vida del Estado mexicano, con una legislación general que reconozca y garantice plenamente sus derechos.