CIMA obtiene certificación en Mega Cocinas de Baja California

El proceso validó la infraestructura, el desempeño del personal y los protocolos de manipulación y preparación de alimentos en las tres sedes.

Con el 100% de cumplimiento en las evaluaciones de inocuidad, CIMA, grupo alimentario mexicano, obtuvo el Distintivo H para sus Mega Cocinas de San Quintín, Mexicali y Tijuana. La certificación, propia de la industria alimentaria en México, avala el cumplimiento de los estándares de higiene y manejo seguro en la preparación de alimentos, en línea con la gestión responsable de sus procesos.

La certificación se obtuvo tras las evaluaciones realizadas por un organismo acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). El proceso validó la infraestructura, el desempeño del personal y los protocolos de manipulación y preparación de alimentos en las tres sedes.

La revisión se llevó a cabo conforme al estándar NMX-F-605-NORMEX-2018, que establece las mejores prácticas para el manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados. Durante la evaluación se verificó el cumplimiento de protocolos de inocuidad alimentaria, así como las condiciones sanitarias de las instalaciones y la correcta operación del personal encargado del servicio.

Como resultado del proceso de inspección, las Mega Cocinas de San Quintín, Mexicali y Tijuana alcanzaron 100% de cumplimiento en los puntos críticos y no críticos de la lista oficial del programa Distintivo H.

En el caso de Tijuana, la calificación de 100 sobre 100 corresponde a la tercera recertificación consecutiva de estas instalaciones, un dato que, más que un trámite cumplido, refleja una forma de trabajar.

Los dictámenes confirmaron que no se registraron no conformidades críticas ni no críticas, lo que respalda que los procedimientos implementados garantizan la inocuidad de los alimentos durante su preparación y servicio.

Con esta certificación, CIMA refuerza sus prácticas de inocuidad y seguridad alimentaria dentro de la industria alimentaria mexicana, como empresa con estándar internacional y en línea con una gestión responsable de sus procesos de producción y servicio de alimentos.

“Este reconocimiento refleja el compromiso de todo nuestro equipo por mantener los más altos estándares de higiene y calidad en cada etapa del proceso de preparación de alimentos. Para CIMA, la seguridad alimentaria es una prioridad y seguiremos trabajando para garantizar un servicio confiable y de excelencia”, señaló Teddy Martínez, director general de CIMA.

La obtención del Distintivo H en las tres unidades refleja el trabajo coordinado de los equipos operativos y de calidad que participan en la operación diaria de las Mega Cocinas, quienes aplican de forma constante prácticas de higiene, capacitación y control sanitario.

Estas acciones aseguran que los alimentos preparados cumplan con criterios estrictos de seguridad e inocuidad y contribuyen a ofrecer un servicio confiable para las personas que diariamente usan estas instalaciones.