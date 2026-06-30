SET paga incremento salarial a docentes en Tamaulipas

Miguel Ángel Valdez García, titular de la SET

Este martes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) pagó el retroactivo del incremento salarial para las y los trabajadores de la educación, que se había anunciado el pasado 15 de mayo por la presidenta de la república, en el marco de la celebración del Día de las Maestras y los Maestros.Al respecto, Miguel Ángel Valdez García, titular de la SET, informó que 48 mil 293 trabajadoras y trabajadores estatales y federales recibieron este pago retroactivo del aumento salarial 2026 en Tamaulipas, que representa una inversión de 277 millones de pesos en el sector educativo de la entidad. Este pago se aplicó el día de hoy para todo el personal educativo y destacó que a partir de la primera quincena de julio, el incremento se verá reflejado en los sueldos de los casi 50 mil docentes que laboran en Tamaulipas. Destacó que este es un resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de México y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de garantizar al magisterio las mejores condiciones laborales.Finalizó reafirmando el compromiso de quienes forman parte del sistema educativo en la entidad de entregar lo mejor de sí y de hacer de la educación la herramienta más poderosa de la transformación para el bienestar del sector académico.