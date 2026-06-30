Olga Sosa participa en Panel “Economía Circular para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas”

Panel “Economía Circular para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas"

Durante su participación en panel “Economía Circular para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas”, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz aseguró que la economía circular para el Bienestar encabezado bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad para generar nuevas opciones de desarrollo.

En su ponencia en el marco de la primera sesión ordinaria de 2026, del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, la legisladora de Morena destacó las acciones que desde se han impulsado desde el Senado de la República con el objetivo de construir las condiciones para que la transición económica pueda ser llevada a cabo con certeza y visión estratégica de largo plazo; “es tiempo de transformación y de transición económica” enfatizó.

Asimismo, la legisladora federal señaló que en el reciente periodo legislativo se aprobó uno de los cambios normativos más relevantes en materia de política ambiental y productiva de los últimos años: la Ley General de Economía Circular,

“La innovación de esta ley consiste en dejar de concentrarse únicamente en el manejo de residuos para comenzar desde el origen mismo de los productos, incorporando el análisis de todo su ciclo de vida, impulsando el diseño circular, la reparabilidad, la reutilización, el reciclaje, la trazabilidad y la responsabilidad extendida del productor bajo un modelo donde empresas, autoridades y consumidores, comparten responsabilidades para construir una economía mucho más eficiente”.

Gracias a la ley fue posible la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la participación de entidades federativas, y de igual manera dio paso a la incorporación del Programa Nacional de Economía Circular, esto a su vez crea un registro nacional que fortalece el reciclaje inclusivo.

La senadora Sosa Ruiz, también afirmó que Tamaulipas cuanta con una oportunidad, de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, con la que es posible impulsar, tanto el desarrollo con competitividad, como la infraestructura con sustentabilidad que posicionen al estado en esta nueva etapa de transformación.

En el panel igualmente participaron la Doctora Yolanda Alicia Villegas, CEO OLEUM Servicios y Dictaminación Técnica y presidenta de la Asociación Mexicana de Almacenamiento, Electrificación y Movilidad; el Doctor Germán Ruiz Méndez, Director General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Candi Ashanti Domínguez, estratega de implementación del proyecto Olinia y Johana Wysiuch, coordinadora de proyectos de Desarrollo Urbano Sustentable de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.

La bienvenida estuvo a cargo de la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, quien destacó la importancia que el evento para darle pie pie a la construcción de nuevas políticas públicas en la entidad.