Participa Senadora Olga Sosa en Panel “Economía Circular para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas

Senadora Olga Sosa

La economía circular para el Bienestar bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa una oportunidad para generar nuevas opciones de desarrollo aseguró la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, al participar como ponente en el panel “Economía Circular para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas”.

Durante su ponencia en el marco de la primera sesión ordinaria de 2026, del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, la legisladora morenista destacó las acciones que desde el Senado de la República se han impulsado para construir las condiciones para que esta transición económica se lleve a cabo con certeza y visión estratégica de largo plazo; “es tiempo de transformación y de transición económica” argumentó.

La legisladora federal señaló que en el reciente periodo legislativo se aprobó la Ley General de Economía Circular que representa uno de los cambios normativos más relevantes en materia de política ambiental y productiva de los últimos años.

“La innovación de esta ley consiste en dejar de concentrarse únicamente en el manejo de residuos para comenzar desde el origen mismo de los productos, incorporando el análisis de todo su ciclo de vida, impulsando el diseño circular, la reparabilidad, la reutilización, el reciclaje, la trazabilidad y la responsabilidad extendida del productor bajo un modelo donde empresas, autoridades y consumidores, comparten responsabilidades para construir una economía mucho más eficiente”, enfatizó.

La ley permitió la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la participación de entidades federativas; además incorpora el Programa Nacional de Economía Circular y crea un registro nacional que fortalece el reciclaje inclusivo.

La senadora Sosa Ruiz afirmó que Tamaulipas tiene una oportunidad, de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar el desarrollo con competitividad y la infraestructura con sustentabilidad que posicionen a la entidad en esta nueva etapa de transformación.

En el panel participaron la Doctora Yolanda Alicia Villegas, CEO OLEUM Servicios y Dictaminación Técnica y presidenta de la Asociación Mexicana de Almacenamiento, Electrificación y Movilidad; el Doctor Germán Ruiz Méndez, Director General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Candi Ashanti Domínguez, estratega de implementación del proyecto Olinia y Johana Wysiuch, coordinadora de proyectos de Desarrollo Urbano Sustentable de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.

La bienvenida estuvo a cargo de la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, quien destacó la importancia de este panel que dará pie a la construcción de nuevas políticas públicas en el estado.