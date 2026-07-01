Ataque armado en Yautepec durante el México vs Ecuador deja tres muertos y nueve heridos: ¿Qué fue lo que pasó?

Ataque armado en Yautepec, Morelos Atacan a balazos a personas que observaban el partido de futbol de las selecciones de México contra Ecuador en cancha de usos múltiples, el saldo preliminar es de dos personas muertas y cinco lesionadas. El ataque armado fue en la cancha de Puentecillas, en la colonia Rancho Nuevo. (Margarito Pérez Retana)

Un nuevo episodio de violencia ocurrió en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos en un espacio público donde se estaba transmitiendo el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador. Un grupo armado irrumpió mientras se llevaba a cabo el partido y realizó un ataque con armas de fuego donde tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron heridas.

¿Qué pasó en el ataque armado de Yautepec durante el México vs Ecuador?

El evento se realizaba en una cancha de usos múltiples en la zona de Rancho Nuevo de Yautepec para ver de forma gratuita y con pantallas el partido entre México y Ecuador de la Copa del Mundo. Fue entonces que un grupo armado irrumpió y comenzó a disparar a los asistentes, entre los que había menores de edad.

Entre las personas atacadas se encontraba Sandra Fernández, militante de Morena y precandidata a la presidencia municipal de Yautepec que organizó el evento y resultó herida en el lugar, por lo que se presume que el atentado iba dirigido contra ella, situación aún sin confirmar.

Por su parte, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, emitió en mensaje en sus redes sociales donde expresó su solidaridad y dio instrucciones a la Mesa de Seguridad para dar ante las personas personas responsables.

Información oficial de la Fiscalía de Morelos tras el ataque en Yautepec

Ahora, la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado en el que confirma la cifra oficial que dejó este hecho de violencia e informó que ya activó los protocolos legales correspondientes para la intervención del sitio. Aunque no confirmó la identidad de quienes perdieron la vida, detalla que se trata de dos mujeres y un hombre.

Así mismo, detallaron que estarán agotando todas las líneas de investigación para dar con las personas responsables del crimen.