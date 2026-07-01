Tamaulipas presume avances de la Agenda 2030 y recibe reconocimiento internacional

Gobierno de Tamaulipas

Frente a representantes de organismos internacionales, autoridades federales, alcaldes, empresarios, académicos y organizaciones civiles, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio a conocer los resultados alcanzados por la entidad en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ejercicio que colocó nuevamente al estado entre los pocos del país que han presentado dos veces este informe.

Durante la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mandatario explicó que Tamaulipas es una de las siete entidades que han elaborado por segunda ocasión un Informe Subnacional Voluntario, documento que reúne los avances obtenidos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas.

Américo Villarreal señaló que este ejercicio refleja el compromiso permanente de su administración por impulsar un modelo de desarrollo que combine el crecimiento económico con el bienestar social, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de las instituciones.

Entre los principales resultados, destacó que la pobreza multidimensional se redujo en 42 por ciento, además de que continúan los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema en la entidad.

En materia educativa, informó que Tamaulipas alcanzó una tasa neta de escolarización en primaria de 92.8 por ciento y logró que el cien por ciento de las escuelas rurales cuenten con conectividad digital, fortaleciendo el acceso a la educación en todo el estado.

En el sector salud, aseguró que las acciones emprendidas permitieron disminuir las emergencias obstétricas y la mortalidad materna, al pasar de 33 casos mensuales al inicio de la administración a 13 casos, como resultado del fortalecimiento de los servicios médicos.

Respecto al desarrollo energético, explicó que ya se concretó la reclasificación tarifaria en cinco municipios y continúa el programa de electrificación para alcanzar cobertura total en la entidad.

El gobernador también reconoció la participación conjunta de los municipios, dependencias estatales, iniciativa privada, universidades y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar estos resultados.

“Estamos logrando la institucionalización de la Agenda 2030”, afirmó durante su mensaje.

Los avances presentados recibieron el respaldo de representantes de distintos organismos nacionales e internacionales.

Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, agradeció que el Gobierno de Tamaulipas mantenga una visión estructuralista, humanista y latinoamericanista

Por su parte, Ismael Ortiz Fernández, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacó que presentar por segunda ocasión este informe demuestra un compromiso constante con los objetivos planteados

El ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Estefan Acné, calificó como ejemplar el trabajo realizado por Tamaulipas y consideró que el diagnóstico elaborado representa una base sólida para incorporar la Agenda 2030 en los planes de desarrollo.

Al reconocimiento también se sumó Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, quien aseguró que la entidad se mantiene a la vanguardia al impulsar un modelo basado en la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad.

En representación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, el director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, Germán Ruiz Méndez, afirmó que Tamaulipas ha demostrado que el desarrollo sostenible sólo puede alcanzarse mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de todos los sectores.

Durante la ceremonia, la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, señaló que la Agenda 2030 ya forma parte de los instrumentos de planeación de Tamaulipas y se ha convertido en un modelo que orienta las decisiones públicas para construir un estado más competitivo, incluyente y sostenible.

Como parte de la sesión, los alcaldes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Soto la Marina y Matamoros entregaron sus respectivos Informes Locales Voluntarios, fortaleciendo la participación de los gobiernos municipales en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Al finalizar el evento también se entregó la carta de intención para la adquisición de 50 vehículos Olinia, proyecto de movilidad impulsado por el Gobierno de México. El documento fue recibido por Candi Ashanti Domínguez, representante de la iniciativa, de manos del gobernador Américo Villarreal Anaya y del subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo.