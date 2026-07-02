Grecia Quiroz respeta salida de Carlos Torres Piña de la Fiscalía y reconoce apoyo en caso Carlos Manzo (Cuartooscuro)

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, manifestó su respaldo a la decisión de Carlos Torres Piña de separarse de la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección por la gubernatura del estado en 2027.

La edil señaló que las aspiraciones políticas son una decisión personal y afirmó que cualquier persona que busque contender por un cargo de elección popular merece respeto.

“Es una decisión muy personal de él. Yo la respeto, las aspiraciones políticas de cada quien son respetables, y quien quiera participar en el siguiente proceso, yo lo respeto”, expresó.

Reconoce colaboración en investigación por asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por Carlos Torres Piña durante la investigación del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

La presidenta municipal explicó que mantuvo comunicación constante con el entonces fiscal, quien le informaba sobre los avances de la carpeta de investigación y las detenciones relacionadas con el caso.

Asimismo, rechazó que existiera algún otro motivo detrás de las reuniones que sostuvo con el funcionario y subrayó que todos los encuentros estuvieron relacionados exclusivamente con el proceso judicial.

“No hay nada que esconder, todo ha sido muy transparentado. El hecho de mis reuniones con él no tienen nada más que ver que con el tema legal de la carpeta de investigación”, declaró.

Carlos Torres Piña deja la Fiscalía para buscar candidatura de Morena

Carlos Torres Piña solicitó licencia para dejar la Fiscalía General de Justicia de Michoacán con el objetivo de participar como aspirante a coordinador estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Morena, cargo que podría convertirlo en el candidato del partido a la gubernatura de Michoacán en 2027.

Tras registrarse en el proceso interno, el exfiscal anunció que recorrerá distintos municipios del estado para promover el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y buscar el respaldo de la militancia.

También afirmó que el proceso interno debe desarrollarse con unidad, diálogo y condiciones equitativas para todos los aspirantes.

Continúa investigación por el asesinato de Carlos Manzo

Aunque Carlos Torres Piña dejó el cargo para incorporarse al proceso político, Grecia Quiroz aseguró que la investigación por el asesinato de Carlos Manzo continúa su curso.

Hasta el momento, el Gobierno de Michoacán no ha informado quién asumirá formalmente la conducción de la carpeta de investigación tras la salida del exfiscal.