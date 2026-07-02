Michoacán registra reducción histórica del 72% en homicidios dolosos

Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla

Este jueves durante una conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla informo que el estado mantiene una tendencia sostenida a la baja en la incidencia de homicidio doloso, registrando una disminución del 72% en comparación con octubre de 2021, fecha en la que inició su administración estatal.

Detalló que, gracias a las estrategias de seguridad implementadas, el pasado mes de junio cerró con 70 homicidios en la entidad. Una cifra que representa los niveles más bajos de este indicador en los últimos 10 años, demostrando los trabajos en materia de seguridad que se desempeñan.

“Mantenemos una disminución sostenida. Los resultados demuestran que la estrategia coordinada está avanzando en las regiones del estado”, afirmó el mandatario estatal.

Durante su participación, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, desglosó el comportamiento del homicidio doloso mes con mes durante el presente año, señalando la estabilidad en el descenso del delito. Destaco que durante el mes de enero ocurrieron 87 casos, 59 en febrero, 60 en marzo, en abril 72 y en mayo 65 hechos.

Finalmente, destacó la reducción en el promedio diario de este delito. Refirió que al inicio del gobierno en 2021 se registraba un promedio diario del 7.56 por ciento y en lo que va de este año la cifra descendió a 2.28 por ciento.