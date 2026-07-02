SEPyC destaca cobertura histórica en educación superior en Sinaloa y buscan consolidar la permanencia en las aulas

Sinaloa

Sinaloa ha logrado consolidar un 112.6 % de cobertura en educación superior, cifra muy por encima de la media nacional, sin embargo busca mejorar esos datos garantizando la permanencia de las y los estudiantes en las aulas. Así lo destacó la Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, Titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

Este encuentro se realizó en la Sala Rina Cuéllar de la dependencia, donde Félix Niebla, acompañada por el Dr. Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, se reunió con representantes de diversas instituciones de educación superior de la entidad. Se invito a las autoridades académicas a involucrarse activamente en la Estrategia Nacional de Alfabetización, operada en el estado por el Instituto Sinaloense para la Educación de Jóvenes y Adultos (ISEJA), con propósito de promover la equidad y la inclusión educativa.

“Acercar la educación superior ha sido una prioridad de este gobierno; asegurar que ninguna y ningún joven se quede atrás por no tener una opción cercana. Los retos son enormes y no basta con solo ampliar la oferta educativa, debemos ser insistentes con la permanencia. Si un estudiante deja de asistir a clases, hay que buscarlo, acercarnos a su familia y comprender qué sucede en su entorno para poder apoyarlo” expresó la Secretaria de Educación.

Informo que actualmente, la educación superior en Sinaloa cuenta con una matrícula de 168 mil 181 estudiantes distribuidos en 335 planteles, lo que permite alcanzar una cobertura del 112.6 %, superando de manera significativa la media nacional del 88.6 %.

Además, se registra una eficiencia terminal del 59.3 %, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al ciclo anterior.

La funcionaria reconoció que existen desafíos que demandan atención y acción conjunta. Destaco que se debe anticipar a las necesidades, responder a las transformaciones del entorno y garantizar que la oferta educativa evolucione con pertinencia, calidad y responsabilidad social.

Los participantes también analizaron temas enfocados en la actualización y ampliación de la oferta educativa y el fortalecimiento del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, se acordó reforzar la participación de las instituciones en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, así como en la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido.