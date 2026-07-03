Anuncian el 8vo Torneo de Pesca de Orilla en Mazatlán

Anuncio de Torneo de Pesca en Mazatlán

El director de Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa (Sectur), Alfonso Reséndiz Memije, resaltó que el puerto de Mazatlán se declara listo para recibir el 8vo Torneo de Pesca de Orilla, el cual se desarrollará el próximo sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026 en la emblemática playa de Mr. Lionso.

Reséndiz Memije puntualizó que la relevancia de este tipo de eventos son para el fortalecimiento del turismo deportivo en la región.

“Con la realización de este torneo se proyecta una derrama económica aproximada de 2.4 millones de pesos, lo que consolida a Mazatlán como un destino clave para eventos deportivos de gran convocatoria”, expresó el funcionario estatal.

El tesorero y representante legal del Club Pescados, Juan Manuel Beltrán Velarde, informó que hasta el momento, el torneo ya cuenta con una convocatoria de carácter nacional e internacional, registrando pescadores confirmados procedentes de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur y Estados Unidos.

“Nuestro torneo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Pesca y estamos convencidos de que la realización de este tipo de torneos y la participación de las diferentes dependencias de gobierno y empresas particulares contribuye significativamente al desarrollo de eventos que fomenten el deporte, la sana convivencia, el turismo y la promoción de Mazatlán”, manifestó Beltrán Velarde.

Las autoridades estatales afirmaron que con una bolsa acumulada en premios de 150 mil pesos, el “8vo Torneo de Pesca de Orilla” promete ser una fiesta deportiva familiar que no solo pondrá a prueba la destreza de los participantes, sino que también promoverá las bellezas naturales y la calidez hospitalaria que caracterizan a Mazatlán.

La Crónica de Hoy 2026