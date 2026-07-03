Comuneros amenazan con movilizaciones por retraso en carretera El Bordo–Norias de San Juan, Zacatecas

Asamblea Comunal Revolucionaria Sección 2 de Zacatecas

La Asamblea Comunal Revolucionaria Sección 2 de El Bordo y El Bajío de Zacatecas advirtió que emprenderá un paro de labores agrícolas y la toma de edificios públicos si el gobierno estatal no garantiza una nueva fecha para el inicio de la construcción de la carretera El Bordo–Norias de San Juan, obra que comunicará a los municipios de Guadalupe y Pánuco.

La decisión fue tomada durante una asamblea realizada el pasado 1 de julio, en la que el 97 por ciento de los representantes rechazó la propuesta de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) de comenzar los trabajos entre septiembre y diciembre de este año. Los comuneros consideraron que ese calendario incumple los compromisos asumidos previamente por las autoridades.

La asamblea recordó que, de acuerdo con una minuta firmada el 3 de abril, el arranque de la obra estaba programado para mayo, por lo que calificaron como un incumplimiento el cambio en las fechas planteadas por la dependencia estatal.

Como parte de los acuerdos alcanzados, los comuneros instruyeron a su Comité Central solicitar una reunión únicamente con la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Mildred Karla Montes Inchaurregui, para presentar una contrapropuesta antes de que venza el plazo del emplazamiento fijado para este jueves.

Los integrantes de la organización advirtieron que, si el encuentro no deriva en una solución favorable, pondrán en marcha las acciones de protesta aprobadas por la asamblea. En un comunicado, responsabilizaron al Gobierno estatal de las afectaciones que pudieran generarse, al señalar que el conflicto deriva del incumplimiento de los acuerdos suscritos en abril.

De manera paralela, los comuneros comenzaron los trabajos de organización entre los distintos comités de lucha para definir la participación de los agremiados y la maquinaria que sería utilizada en las movilizaciones.

En contraste, la asamblea informó que aceptó la propuesta de apoyo presentada por el gobierno municipal de Guadalupe y acordó mantener el diálogo con la administración municipal para gestionar programas sociales en beneficio de las familias comuneras, por lo que dejó fuera al gobierno local de las medidas de presión dirigidas contra el gobierno estatal.

La Crónica de Hoy 2026