Avances del Plan Michoacán: apoyos al campo y acciones para proteger a productores

Presentación de avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Columba Jazmín López Gutiérrez

En el marco de la presentación de avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno federal destacó los apoyos destinados al campo michoacano así cómo las acciones para fortalecer la seguridad en actividades productivas como el cultivo de limón y aguacate.

Durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, aseguró que la estrategia busca fortalecer la producción agrícola mediante apoyos directos a pequeños y medianos productores, sin intermediarios.

Producción para el Bienestar

La funcionaria informó que el programa Producción para el Bienestar beneficia a 73,813 productores en Michoacán, con una inversión superior a 620 millones de pesos, mientras que Fertilizantes para el Bienestar destinó más de 534 millones de pesos para apoyar a 72,463 derechohabientes.

Cosechando Soberanía

Asimismo, señaló que la estrategia Cosechando Soberanía impulsa cadenas productivas de cultivos estratégicos para la entidad, entre ellos limón, mango, caña de azúcar, aguacate y berries.

Sembrando Vida

En cuanto a Sembrando Vida, detalló que el programa opera en 54 de los 113 municipios del estado y actualmente cuenta con 20 mil 809 beneficiarios, además de que para este año se proyecta una inversión superior a mil millones de pesos.

Acciones de desarrollo rural

Como parte de las acciones de desarrollo rural, Agricultura informó que también se han construido: 15 jagüeyes y obras de almacenamiento de agua, reforzado 27 viveros y biofábricas comunitarias, habilitado 291 terrazas para la conservación de suelo y agua e instalado 9 parcelas de aprendizaje agroecológico, con una inversión conjunta de 42.5 millones de pesos.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que concluyeron los trabajos de tecnificación en las primeras mil 300 hectáreas del Distrito de Riego Morelia-Queréndaro, lo que permitirá recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua, además de continuar proyectos en otros distritos de riego del estado.

Seguridad

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las acciones conjuntas entre los gobiernos federal y estatal se enfocan en brindar mayor protección a productores de limón y aguacate, así como a empacadores, comerciantes y empresarios, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.