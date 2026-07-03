Tamaulipas impulsa la creación del Clúster de Electricidad y Energías Renovables

Conformación del Clúster Energético de Tamaulipas

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), realizó la primera reunión de trabajo con empresas operadoras de Electricidad y Energías Renovables, rumbo a la conformación del Clúster Energético Estatal.

La reunión fue presidida por el secretario de la SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez, quien externó los objetivos del gobierno estatal, en materia de desarrollo y crecimiento económico para mostrar las capacidades que tienen las empresas de la entidad para su incorporación en los grandes proyectos de energía.

“Tamaulipas fue conceptualizado como un productor primario, aquí la energía se generaba y se exportaba. Esto será diferente, estableciendo condiciones para la instalación de nuevos parques eólicos, fotovoltaicos y plantas de ciclo combinado, que obedezcan a un esquema de planificación económica, donde las entidades que reciban inversiones crezcan a la par con empresas operadoras, desarrolladores, industria local, academia, todos juntos para lograrlo”, declaró Ángel Jiménez.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, precisó que el Clúster de Electricidad y Energías Renovables será una plataforma que concentre información estratégica que permita identificar oportunidades de colaboración entre todos los actores que participan en el sector eléctrico.

Durante la reunión, las empresas COX, Cúbico, Solarig, Valia Energía, Quantum Energía y Grupo Pantaleón presentaron el trabajo que desarrollan, así como los servicios que requieren, poniendo sobre la mesa sus necesidades para que las empresas y proveeduría local puedan satisfacer esas demandas.

Asimismo, el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles de la SEDENER, presentó el Sistema de Información Energética del Estado de Tamaulipas (SIEET), como una herramienta estratégica para la toma de decisiones en electricidad y energías renovables.

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