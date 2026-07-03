Estrategia de seguridad reduce 46% los homicidios dolosos en Michoacán: Harfuch

Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

La Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia han logrado reducir en un 46% el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad, al pasar de 4.32 asesinatos diarios en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026, informó el Gobierno de México.

Durante la conferencia mañaneras, realizada este viernes en Morelia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances de la estrategia implementada en coordinación con autoridades estatales y municipales para combatir la violencia y la delincuencia organizada.

Estrategia

El funcionario explicó que la estrategia se basa en cuatro ejes: el fortalecimiento de la presencia territorial de las fuerzas de seguridad; el uso de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; la coordinación con el Gobierno de Michoacán, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública; así como la protección directa a sectores productivos como los productores de aguacate, limón, resina, madera, comerciantes y empresarios.

Detenciones y aseguramientos

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, las autoridades federales reportaron la detención de 1,300 personas por delitos de alto impacto. Además, fueron aseguradas 1,400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos, 6 mil 600 cargadores y más de 35 toneladas de droga.

Como parte de las acciones contra la producción de drogas sintéticas, también fueron desmantelados 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.

En materia marítima, García Harfuch destacó los operativos realizados en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde personal de la Secretaría de Marina aseguró 137 kilogramos de cocaína, además de equipos de comunicación satelital, localización marítima y suministro de energía. Estas acciones se suman a las más de 70 toneladas de droga aseguradas por la Marina en altamar.

El titular de la SSPC informó además que durante el último mes se realizaron 16 operativos relevantes en Michoacán, en los que fueron asegurados 246 artefactos explosivos, una ametralladora, 39 armas largas y más de 17 mil cartuchos, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos.

Extorsión

Respecto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señaló que en las últimas semanas fueron detenidos seis objetivos prioritarios vinculados con este delito, quienes afectaban principalmente a los sectores maderero, resinero y aguacatero de la entidad.

Homicidios y delitos de alto impacto

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que en junio de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 43% respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de cuatro a 2.3 asesinatos diarios. Agregó que, de manera preliminar, los delitos de alto impacto registran una reducción del 3% durante este año.

Las autoridades federales reiteraron que mantendrán la coordinación con el Gobierno de Michoacán para fortalecer las capacidades de inteligencia, continuar las operaciones contra grupos criminales y reforzar el combate a delitos como la extorsión, además de impulsar el uso del número de denuncia anónima 089.