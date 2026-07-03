SSP captura a presunto generador de violencia que operaba en el mercado Morelos de Puebla

Detienen a presunto generador de violencia en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebña (SSP) informó la detención de un masculino presuntamente relacionado con hechos de violencia registrados en inmediaciones del mercado Morelos.

La intervención se llevó a cabo en la colonia Lomas Flor del Bosque, donde, durante un dispositivo de seguridad y vigilancia implementado como parte del operativo Puebla Segura, elementos de la Policía Estatal ubicaron a Orlando Alexis N., de 18 años de edad, en posesión de una motocicleta marca Vento, modelo Lithium 190.

Durante la inspección correspondiente, los uniformados aseguraron 75 dosis de aparente droga, entre las que se encuentran 61 con características propias del cristal, 10 con una sustancia con características similares a la heroína y cuatro con características de marihuana. Asimismo, le fueron asegurados nueve cartuchos útiles calibre 9 mm.

Por ello, la SSP estableció que la persona detenida presuntamente estaría vinculado con un grupo delictivo con presencia en diversas entidades del país, además de estar relacionado con hechos de violencia ocurridos en inmediaciones del mercado Morelos.

El detenido, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

La Crónica de Hoy 2026