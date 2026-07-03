Beatriz Mojica escucha a informadores y prestadores turísticos de Acapulco

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Prestadores de servicios turísticos, informadores de hoteles y asesores de hospedaje se reunieron con la consejera nacional de Morena y senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, en un encuentro convocado por Santos Ramírez Cuevas, exsecretario de Turismo estatal. Durante la reunión se destacó la labor de los informadores para atender a turistas que llegan sin reservación.

Fernando Zárate, secretario general de Informadores de Hoteles de Acapulco, urgió la instalación de módulos turísticos “donde los turistas nos localicen” y espacios para resguardarse del sol y la lluvia. Jesús Santiago Flores, secretario de Asesores de Acapulco, reclamó beneficios sociales: “No tenemos un sueldo ni salud. Tenemos compañeros ya de avanzada edad que nunca van a alcanzar una pensión”. Pedro Falcón, presidente de la Alianza Nacional de Agencias de Viajes, señaló que representan a más de 500 personas y que “en septiembre y octubre siempre estamos en la delgada línea”.

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Mojica reconoció los rezagos sociales del sector y respaldó la dignificación del trabajo con módulos. Subrayó que el tema central es la vivienda: “Los prestadores de servicios deben de tener acceso a la vivienda. Para mí va a ser una prioridad que le invirtamos a la vivienda, que se repueble el centro, todo el anfiteatro”. Explicó que ya existen esquemas sin Infonavit: “Pagas la vivienda como si pagaras una renta, con pagos de 3 mil pesos”.

La senadora con licencia planteó además conectar la carretera Toluca–Ixtapan de la Sal con la Autopista del Sol, crear nuevas fechas turísticas en septiembre y octubre con un festival afromexicano, y desarrollar un proyecto de Cablebús desde Renacimiento al centro, como alternativa de movilidad y atractivo turístico. También pidió rescatar el Fuerte de San Diego, la Casa de Benito Juárez y la Hacienda de La Providencia. “Yo tengo el sueño de que Acapulco no sea una sola costera. Aspiremos a que tengamos muchas costeras”, concluyó.