Coahuila ve ventajas en continuidad del T-MEC, pero advierte riesgos por revisiones anuales

Empresas extranjeras en Coahuila

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez consideró que la decisión de mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un factor de estabilidad para la actividad económica de Coahuila. No obstante, aseguró que el esquema de revisiones anuales aprobado podría generar incertidumbre para las empresas que proyectan inversiones de largo plazo.

Olivares Martínez explicó que, aunque el acuerdo comercial continuará durante los próximos diez años, el mecanismo finalmente aprobado difiere de la propuesta inicial, que planteaba una vigencia de 16 años sin una supervisión tan frecuente.

“Lo valioso es que el tratado sobrevive. Se optó por la alternativa de 10 años con revisiones anuales en lugar de la vigencia prolongada de 16 años”, indicó el funcionario estatal.

Por consiguiente, Olivares Martínez precisó que el nuevo modelo obliga a los sectores productivos a considerar escenarios de mayor incertidumbre, ya que las evaluaciones periódicas podrían modificar las condiciones bajo las cuales las compañías toman decisiones de expansión o instalación de nuevas operaciones.

“Las firmas planean a futuro y los cambios abruptos potenciales son un riesgo; es un tema que nos deja un sabor agridulce por la falta de una certidumbre total”, sostuvo el secretario de Economía Estatal.

Olivares Martínez afirmó que la administración estatal mantiene comunicación permanente con el Gobierno federal para impulsar estrategias que permitan preservar la competitividad de Coahuila, una de las entidades con mayor vocación exportadora hacia el mercado estadounidense.

El funcionario estatal añadió que la preocupación también es compartida por empresas de origen estadounidense establecidas en la entidad, debido a que muchas de ellas dependen de sus plantas en la entidad para abastecer cadenas de suministro internacionales.

“Muchas empresas tienen en Coahuila operaciones críticas; ellas preferirían una vigencia mayor y evitar la incertidumbre de la evaluación constante”, concluyó Olivares.

La Crónica de Hoy 2026