Mara Lezama convive con niños y jóvenes y supervisa la nueva cancha del Mundial Social en José María Morelos

José María Morelos.- La cancha de fútbol 5 construida como parte del programa Mundial Social en José María Morelos fue supervisada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en donde constató las condiciones de esta infraestructura y compartió momentos con los y las deportistas con amenas y divertidas actividades.

Acompañada por el presidente municipal Erik Borges Yam, y el director de la CODEQ, Jacobo Arzate, la Gobernadora destacó que estas canchas construidas en todo el estado tienen por objetivo fortalecer la práctica del deporte y ampliar los espacios de convivencia para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante el recorrido por las instalaciones de la Unidad Deportiva Miraflores y con la presencia de los equipos Jaguares y Venados, Mara Lezama repartió balones entre los chavos y las chavas, organizó prácticas de dominadas, al tiempo que los exhortó a hacer más deporte y evitar caer en actitudes autodestructivas, y sí a tener una vida sana.

Esta obra representó una inversión de más de 1 millón 786 mil pesos y beneficiará de manera directa a alrededor de 5 mil personas, al ofrecer un espacio moderno y adecuado para la práctica del fútbol.

La cancha fue construida bajo el esquema del Mundial Social, una política que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y forma parte de las acciones encaminadas a impulsar el deporte como una herramienta para promover estilos de vida saludables, la integración comunitaria y el desarrollo de nuevos talentos.

“Queremos espacios de calidad, construidos para durar y convertirse en motivo de orgullo para las y los habitantes de José María Morelos. El verdadero legado está en cada niña y cada niño que descubre aquí la disciplina, el trabajo en equipo y la confianza para perseguir sus sueños” expresó Mara Lezama.