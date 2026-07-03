El campo de la Costa florece con “Apoyos 2026” por más de 59 mdp

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El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la producción agrícola y la autosuficiencia alimentaria de las familias de la Costa, al entregar apoyos por más de 59 millones de pesos que benefician directamente a 4 mil 603 productoras y productores.

El Gobernador Salomón Jara subrayó que respaldar al campo es invertir en bienestar, justicia social y en el futuro de Oaxaca. “Desde el inicio de mi gobierno he puesto al campo en el centro de las políticas públicas. Por eso este año este sector contará con mil 350 millones de pesos”, afirmó.

Entre los apoyos destacan paquetes de insumos agrícolas del programa Abasto Seguro de Maíz, que favorecieron a 2 mil personas y 3 mil 195 hectáreas; así como 2 mil 203 paquetes del programa Maíz Nativo. Con el programa Autosuficiencia Alimentaria se benefició además a 400 personas pescadoras.

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Los respaldos incluyen fertilizantes, semillas mejoradas, bioinsumos y equipamiento agrícola, además de la entrega de alevines para cooperativas pesqueras y créditos de Agro Negocios para equipamiento y adquisición bovina.

Videlia Tapia Rojas, habitante de Santiago Pinotepa Nacional, compartió que por primera vez en 40 años de trabajo en el campo su familia recibió semillas, fertilizantes e insumos. “Lo que cultivamos es para vender y consumo propio; he preparado alimentos básicos como tortillas y tamales”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la producción agrícola y pesquera de la Costa, reafirmando su compromiso con la justicia social y el desarrollo sostenible de las comunidades.