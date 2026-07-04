Guanajuato registra aumento de 193.9 por ciento en exportaciones a Inglaterra

Exportaciones de productos de Guanajuato a Inglaterra

De acuerdo con estimaciones de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE), reportó que, durante el primer trimestre del año, las exportaciones del estado hacia Inglaterra alcanzaron un valor superior a los 10.5 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 193.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La COFOCE comunicó que este dinamismo comercial fue impulsado por 47 empresas locales, que en conjunto generan empleo para 30 mil 587 familias, reflejando cómo el comercio exterior brinda oportunidades de desarrollo económico y bienestar para la población.

Además, las autoridades estatales informaron que Silao se posicionó como el principal municipio exportador hacia Inglaterra al registrar ventas por 6.8 millones de dólares durante el primer trimestre del año, con un crecimiento de 374.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. También destacaron Cortazar, Irapuato, León y Celaya, municipios que continúan consolidando su participación en este mercado europeo.

La dependencia estatal indicó que la oferta exportable de la entidad hacia Inglaterra mantiene una importante diversificación. Entre los principales productos exportados destacan automóviles y camionetas, llantas, partes para sistemas de transmisión automotriz, componentes para la industria automotriz, así como condimentos y aderezos, que registraron uno de los mayores crecimientos del periodo. También sobresalen productos eléctricos, maquinaria para la industria del hule y plástico, instrumentos de medición, calzado y herrajes.

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