Asisten más de 20 mil personas a Asamblea Informativa en Acapulco encabezada por Esthela Damián

Esthela Damián

Ante una multitud de más de 20 mil personas provenientes de las ocho regiones del estado de Guerrero, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó este sábado la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional.

Damián Peralta lanzó un enérgico mensaje de dignidad y autodeterminación:

“Esta asamblea tiene como propósito mandar un mensaje al mundo entero: decirles que esta patria no se vende, no es un cheque al portador, no somos subordinados de ninguna nación; no miramos para arriba a nadie, miramos de frente”, externó.

La exfuncionaria federal enfatizó el rol histórico que posee la entidad en las luchas de izquierda y en la consolidación del proyecto político actual, “una parte muy importante de la Transformación de México se ha construido gracias a Guerrero”, afirmó con orgullo, al tiempo que recordó sus años de trabajo al lado de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una mujer inteligente, valiente y con un amor profundo por su pueblo.

Cercanía con el pueblo y rechazo a agendas personales

Al responder a la constante interrogante sobre los motivos de su salida del entorno presidencial, Esthela Damián fue categórica al señalar que su decisión no obedece a un interés individual.

“Renuncié por el amor a mi tierra, a mis raíces, mi raza, mi gente, mis campesinos y campesinas”, explicó, agregando que el poder solo tiene sentido cuando se utiliza para servir de manera colectiva. En ese sentido, lanzó un duro revés a la política tradicional: “Se equivocan quienes piensan que pueden trabajar a favor de esta tierra solas o solos. Se equivocan quienes piensan que gobernar Guerrero es posible desde el egoísmo, el egocentrismo, la ambición personal o la traición a ultranza”.

Un Guerrero con futuro de esperanza

Durante su intervención, Damián Peralta hizo un llamado a reflexionar y a soñar colectivamente en la consolidación de la “Cuarta Transformación” en la entidad. Destacó además la labor de la actual mandataria estatal, Evelyn Salgado Pineda, de quien reconoció su sensibilidad, carisma y compromiso diario al frente del primer piso del movimiento en Guerrero.

Finalmente, compartió su visión sobre el porvenir del estado, rechazando la narrativa que estigmatiza a la región:

“Durante muchos años quisieron hacernos creer que Guerrero solamente era un estado con problemas. Yo no lo veo así. Yo veo un Guerrero con una enorme lucha, de mujeres extraordinarias y jóvenes talentosos. Veo productores, pescadores, comerciantes, artesanas, maestros, pueblos originarios y afromexicanos que nunca han dejado de creer en esta tierra. Veo un Guerrero del futuro, pero sepamos algo: el futuro no se improvisa; se planea, se trabaja y se construye con unidad”, apuntó.

El evento concluyó en un ambiente de fiesta civil y unidad política, donde los más de 20 mil asistentes refrendaron su convicción bajo la máxima popular de que “amor con amor se paga”.