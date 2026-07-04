Incendio en subestación de la CFE provoca apagón y moviliza a cuerpos de emergencia en Veracruz

Incendio subestación de la CFE en Veracruz (Redes sociales)

Un incendio registrado este en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el Fraccionamiento Floresta en el puerto de Veracruz, provocó la suspensión del suministro eléctrico y generó una intensa movilización de los servicios de emergencia, luego de que vecinos reportaran explosiones y una densa columna de humo.

Habitantes del sector relataron que el siniestro ocurrió alrededor de las 12:00 horas al escucharse varias explosiones, antes de observar que las instalaciones eléctricas eran consumidas por las llamas. La magnitud del humo facilitó su visibilidad desde distintos puntos del fraccionamiento.

Ante el riesgo que representaba el fuego en una infraestructura de distribución eléctrica, residentes de viviendas y edificios cercanos optaron por desalojar el área como medida preventiva, mientras se daba aviso a las autoridades para controlar la emergencia.

Elementos de los cuerpos de auxilio acudieron al sitio para combatir el incendio y dejar que el personal de la CFE iniciara la evaluación de los daños ocasionados en la subestación.

Debido al incidente, el servicio de energía eléctrica fue interrumpido en el fraccionamiento Floresta, afectando a viviendas, comercios y otros usuarios conectados a esa parte de la red. Las labores para restablecer el suministro dependieron de la inspección técnica de los equipos dañados y de las reparaciones necesarias en la infraestructura.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas por el incidente. Asimismo, personal de la CFE continuó con las revisiones para determinar el origen del incendio y cuantificar los daños, mientras trabajan en la restitución del servicio eléctrico en la zona afectada.

La Crónica de Hoy 2026