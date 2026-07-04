Falla técnica detiene Tren Maya rumbo a Cancún; pasajeros reportaron cinco horas de espera

Tren Maya

Una falla en el sistema de generación de energía obligó a detener de manera preventiva un convoy del Tren Maya que cubría la ruta Mérida-Cancún Aeropuerto, incidente que dejó decenas de pasajeros varados durante alrededor de cinco horas y provocó inconformidad por la falta de información y las condiciones al interior de los vagones.

Usuarios del servicio difundieron en redes sociales videos en los que denunciaron que permanecieron sin suministro eléctrico ni aire acondicionado mientras el tren permanecía detenido a unos 10 kilómetros de Cancún. De acuerdo con los testimonios, durante varias horas no recibieron explicaciones claras sobre lo ocurrido ni asistencia inmediata, por lo que solicitaron la activación de protocolos de atención.

En respuesta a las quejas, la empresa Tren Maya, S.A. de C.V. informó que el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del miércoles pasado, cuando el tren 303 realizó una detención preventiva en el tramo Leona Vicario, tras registrarse una falla en el generador de energía eléctrica que proporciona propulsión a la unidad.

La empresa señaló que, una vez detectada la avería, se activaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones y personal especializado brindó información, atención y acompañamiento a las personas que viajaban a bordo, quienes, aseguró, permanecieron en condiciones seguras durante todo el proceso.

Según la versión oficial, dos trenes de auxilio fueron enviados al sitio para trasladar a los pasajeros hasta la estación de destino. Además, la compañía ofreció el reembolso del costo de los boletos y compensaciones económicas, así como transporte terrestre gratuito para facilitar el traslado de los usuarios hacia el centro de Cancún o sus respectivos lugares de hospedaje.

Antes de difundirse el comunicado, algunos pasajeros expusieron que uno de los convoyes había sido desviado para intentar remolcar a otra unidad averiada. Sin embargo, durante las maniobras ambos trenes presentaron problemas mecánicos, lo que prolongó la espera hasta que finalmente los viajeros pudieron ser trasladados a la terminal.

El Tren Maya puntualizó que las maniobras se realizaron bajo los protocolos técnicos establecidos y anunció que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la falla y evitar que un incidente similar vuelva a presentarse. Asimismo, informó que una pasajera sufrió una crisis nerviosa derivada de la situación, por lo que recibió acompañamiento por parte del personal de la empresa.

Finalmente, la administración del Tren Maya ofreció una disculpa por las molestias ocasionadas y reiteró que la seguridad y el bienestar de las personas usuarias continuarán siendo su prioridad.

La Crónica de Hoy 2026