Ponen en marcha el “Operativo Verano Seguro 2026″ en Playa Miramar de Tamaulipas

"Operativo Verano Seguro Tamaulipas 2026"

El secretario de Turismo de Tamaulipas Benjamín Hernández Rodríguez, dio el banderazo oficial al "Operativo Verano Seguro 2026″ en Playa Miramar de Ciudad Madero, uno de los destinos turísticos más importantes de la entidad.

Hernández Rodríguez reveló que estima una afluencia superior a 1.4 millones de visitantes durante la temporada vacacional, lo que generaría una derrama económica superior a los mil 300 millones de pesos para la región.

El funcionario estatal explicó que este operativo busca garantizar la seguridad, el orden y la protección de los turistas y locales que disfrutarán de las playas del sur del estado.

Hernández Rodríguez recalcó que el operativo se realiza en estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Estatal, Protección Civil Estatal y Municipal, Tránsito Municipal, la Cruz Roja, el CAPTA de Turismo, Ángeles Verdes y otras corporaciones.

El secretario de Turismo reiteró su llamado a las y los visitantes a respetar las indicaciones de seguridad: observar los colores de la bandera en la playa antes de ingresar al mar, no nadar después de consumir bebidas alcohólicas, evitar introducir vehículos tipo Razer a la arena, no tirar botellas de vidrio y respetar a los demás bañistas para que todos disfruten de unas vacaciones seguras y en armonía.

La Crónica de Hoy 2026