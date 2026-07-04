Se aprieta la contienda Interna del Pan en Querétaro, encuesta perfila un empate técnico entre los tres aspirantes más fuertes rumbo al 2027

Resultados elecciones Querétaro Especial

A poco más de un año del inicio formal del proceso electoral para la gubernatura de Querétaro, una encuesta elaborada por Púrpura Solutions muestra que la competencia interna del Partido Acción Nacional (PAN) permanece abierta, mientras que en Morena Santiago Nieto mantiene una ventaja más clara frente al resto de los aspirantes.

El estudio, realizado mediante una encuesta territorial cara a cara con una muestra efectiva de 1,200 entrevistas, ofrece un panorama sobre la intención de voto, la identificación partidista y diversos escenarios de competencia rumbo a la elección estatal de 2027.

En la medición de la interna panista, Felifer Macías aparece con el 32.4% de las preferencias, seguido por Agustín Dorantes con 28.2% y Luis Nava con 25.8%. La diferencia entre los tres aspirantes se mantiene dentro de un rango que refleja una competencia todavía cerrada, con un importante porcentaje de ciudadanos que aún no define una posición.

En Morena, el escenario luce distinto. Santiago Nieto encabeza las preferencias con 34.6%, seguido por Gilberto Herrera con 22.3% y Beatriz Robles con 17.6%, aunque el estudio también identifica un bloque significativo de personas que aún no decide su preferencia.

Uno de los apartados más relevantes corresponde a los escenarios hipotéticos de elección constitucional. En ellos, Agustín Dorantes obtiene el mejor desempeño frente al posible candidato morenista Santiago Nieto, con una ventaja de 35.6% frente a 19.8%. En comparación, Luis Nava registra una diferencia menor y Felifer Macías protagoniza el escenario más competido entre los tres aspirantes panistas evaluados.

La encuesta también analiza la identificación partidista de los ciudadanos. El PAN concentra el mayor nivel de afinidad con 35.6%, mientras que Morena alcanza 21.8%; sin embargo, cerca de cuatro de cada diez entrevistados aseguran no identificarse con ningún partido o aún no saber cuál respaldarán, un segmento que podría resultar determinante conforme avance la contienda.

Respecto a la percepción de los aspirantes, Agustín Dorantes obtiene el balance de opinión más favorable entre los personajes medidos, con 40.5% de opiniones positivas frente a apenas 6.7% de negativas, mientras que el resto de los aspirantes presenta mayores niveles de evaluación regular o un saldo menos favorable.

De acuerdo con la metodología presentada por Púrpura Solutions, el ejercicio se realizó mediante un diseño probabilístico, estratificado y polietápico, con cobertura en los 15 distritos electorales locales del estado y un margen de error aproximado de ±3.6% para las estimaciones estatales.

A continuación se presenta de manera íntegra la metodología y los resultados completos del estudio.

Encuesta elaborada por Púrpura Solutions Foto: Cortesía

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