Beatriz Mojica llama a profundizar el cambio desde Guerrero

Beatriz Mojica

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, aseguró este domingo que con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México vive una nueva etapa de la Cuarta Transformación, caracterizada por la profundización de las políticas de bienestar y la ampliación de los derechos sociales para millones de familias.

Durante la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional realizada en Buenavista de Cuéllar, Mojica precisó que Guerrero ha sido protagonista de los grandes momentos históricos del país y que hoy nuevamente acompaña el proceso de cambio que encabeza la primera mujer presidenta de México.

Asimismo, afirmó que el proyecto iniciado hace casi ocho años no sólo se mantiene, sino que se fortalece con la administración de Claudia Sheinbaum, al consolidar nuevos programas sociales dirigidos a mujeres, familias y sectores históricamente excluidos.

Destacó que la pensión para mujeres de 60 años, la construcción de centros de cuidado infantil y el programa nacional de vivienda representan una nueva generación de políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades y ampliar las oportunidades para la población. Además, llamó a preservar la unidad del movimiento y subrayó que el proceso interno de Morena debe conducirse con responsabilidad y con absoluto respeto a la voluntad popular.

En la asamblea estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona; la presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, así como dirigentes, militantes y simpatizantes provenientes de diversos municipios de la región Norte de Guerrero.