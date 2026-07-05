Esthela Damián llama a fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Guerrero

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, aseguró que en Guerrero existen condiciones para dar continuidad al proyecto de la denominada Cuarta Transformación, durante su participación en la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Acapulco.

Ante asistentes al encuentro, Damián Peralta señaló que el proyecto político debe continuar desarrollándose en la entidad y llegar a las comunidades, colonias, zonas rurales, costas y montañas del estado.

Sostuvo que Guerrero cuenta con diversos sectores sociales que contribuyen al desarrollo de la entidad, entre ellos mujeres, jóvenes, productores, pescadores, comerciantes, artesanas, docentes, estudiantes, madres de familia, así como integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y originarios.

La exfuncionaria federal afirmó que el futuro del estado requiere planeación, organización y unidad entre la población para impulsar su desarrollo.

Expresó su reconocimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes calificó como figuras que han marcado la vida política del país.

Además, señaló que durante su colaboración con la actual mandataria federal aprendió que la labor de gobierno implica escuchar a la ciudadanía, recorrer el territorio y orientar las decisiones públicas hacia la transformación de las condiciones de vida de la población.

Finalmente, reiteró su respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que trabajará para contribuir a su continuidad en Guerrero, en coordinación con la ciudadanía.