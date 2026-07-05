Pável Jarero pone al campo como eje de la transformación en Nayarit

Pável Jarero

El fortalecimiento del campo debe ocupar un lugar central en la siguiente etapa de la Cuarta Transformación en Nayarit, afirmó el senador con licencia Pável Jarero durante un recorrido por el municipio de Tecuala, donde sostuvo un encuentro con productores, militantes y simpatizantes.

En la reunión, el exlegislador señaló que uno de los objetivos del movimiento es construir una agenda que coloque al sector agropecuario entre las principales prioridades, al considerar que la producción del campo también está ligada a la soberanía del país.

Pável Jarero explicó que la transformación debe continuar desde las comunidades, con trabajo territorial y escuchando directamente a la población para atender las necesidades de quienes viven de la actividad agrícola y hacen producir la tierra.

Durante su mensaje, destacó el papel de Tecuala dentro de la producción agropecuaria de Nayarit y aseguró que ese municipio representa una parte importante de la fortaleza del campo en la entidad.

El senador con licencia reiteró además su disposición para impulsar estos temas desde la coordinación de los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con el objetivo de que el desarrollo del sector rural forme parte de las acciones prioritarias del movimiento.

“Un campo fuerte significa un Nayarit más fuerte y un México con mayor soberanía”, expresó ante los asistentes.

Con este recorrido, Pável Jarero continúa las actividades de organización territorial que ha realizado en distintos municipios de Nayarit como parte de los trabajos relacionados con la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.