Avanzan trabajos de sectorización del sistema de agua potable en Oaxaca

Sectorización del agua en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la finalización los trabajos de sectorización del Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec, lo cual permitirá avanzar en estas obras de distribución de agua en la Zona Metropolitana.

Durante la conferencia de prensa matutina, Jara Cruz destacó que con estas obras se cumple el compromiso de garantizar el acceso al recurso hídrico a la población, y continuar con la segunda etapa para abarcar los cinco Macro Sectores de la Zona Metropolitana y brindar este recurso como derecho al que tiene la ciudadanía.

Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández detalló que en el Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec se realizaron 33 frentes, en los que participaron 121 elementos de manera simultánea, con la intervención de 10 mil metros lineales de tubería, instalación de 112 piezas especiales, construcción de 52 cajas de válvulas y equipos de bombeo de gran capacidad.

López Hernández explicó que este sistema cuenta con los subsectores Santa Anita de Abajo, La Fundición Abajo, Miguel Hidalgo Bajo, Santa Ana Alto, La Fundición Alto , La Planchita, Monte Albán parte alta y Miguel Hidalgo alto.

El director de Ceabien mencionó que la sectorización permite la distribución del líquido de manera más independiente, se controla las presiones, se optimizan las operaciones, se reducen las pérdidas del líquido y se mejora la calidad del servicio a las personas usuarias.

Asimismo, López Hernández reveló que comenzaron con la segunda etapa del proyecto que corresponde al Macro Sector Sierra Juárez, el cual incluye las colonias Volcanes, Jardín, Siete Regiones, Fraccionamiento Los Ríos, la colonia Reforma, entre otras.

Finalmente, las autoridades estatales recordaron que el proyecto enmarca la división de la Zona Metropolitana de Oaxaca en cinco Macro Sectores: Fortín, Pueblo Nuevo, San Antonio de la Cal, San Juan Chapultepec y Sierra Juárez, que es donde se está trabajando.

La Crónica de Hoy 2026