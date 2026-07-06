Entregarán restos de la periodista veracruzana Roxana Guzmán a su familia tras confirmación de ADN

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que los restos humanos localizados durante las investigaciones por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán corresponden a la comunicadora, luego de que las pruebas de ADN realizadas a sus familiares permitieran establecer su identidad.

Con la identificación concluida, las autoridades informaron que los restos serán entregados a su familia para que puedan realizar los servicios funerarios, poniendo fin a semanas de incertidumbre tras su desaparición ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

Roxana Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio. El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia y generó una amplia movilización de periodistas, organizaciones civiles y autoridades de los tres niveles de gobierno para exigir su localización.

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron cateos en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, donde fueron encontrados restos humanos que posteriormente fueron sometidos a estudios periciales y pruebas genéticas para confirmar su identidad.

Durante las diligencias también fueron detenidas ocho personas presuntamente relacionadas con el caso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, habrían brindado apoyo logístico a un grupo delictivo involucrado en el secuestro y asesinato de la periodista.

Las investigaciones señalan además como presuntos responsables a integrantes de una organización criminal que opera en la región sur de Veracruz. Las personas detenidas por las autoridades judiciales para determinar su situación legal.

La familia de Raxana Guzmán había entregado muestras de ADN a la Fiscalía General de la República para facilitar la identificación de los restos, luego de que fueran localizados durante los operativos de búsqueda. En ese momento, sus familiares pidieron a los medios de comunicación evitar difundir información no confirmada mientras concluían los análisis forenses.

Con la confirmación de identidad, la Fiscalía iniciará el proceso de entrega de los restos a sus familiares, quienes durante más de un mes mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a la periodista.