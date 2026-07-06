Secretario Raúl Montero señala al Malecón del Río Culiacán como la mayor obra pública del estado

Malecón del Río Culiacán

Raúl Francisco Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas de Sinaloa, señaló que el proyecto del nuevo malecón margen izquierda del río Culiacán, es la mayor obra pública emprendida no sólo por la actual administración estatal, sino de cualquier gobierno anterior en la historia del estado.

El funcionario realizó un recorrido de supervisión por las diferentes etapas de la obra, que incluyó el malecón de seis kilómetros de longitud y el puente, donde se invierten en total mil 100 millones de pesos, obras que quedarán concluidas de acuerdo a lo programado, el malecón para el 11 de octubre de este año, y el puente del libramiento Pedro Infante, en marzo del 2027.

“Es la obra más importante de todas las administraciones que ha habido, nunca ha existido una obra como ésta en Sinaloa en una sola administración, ni con mayor longitud, ni con mayor monto de inversión, no sólo de esta administración, de todos los periodos anteriores, ésta es la obra más importante en Sinaloa, no hay precedente de una obra así”, afirmó.

Destaco que la tercera etapa consiste en la construcción del puente sobre el bulevar Pedro Infante, con un distribuidor vial para conectar con el acceso a la colonia Juntas de Humaya, por la presa derivadora, el cual por los trabajos está temporalmente cerrado. También incluye la ampliación del malecón por detrás del Congreso del Estado, hasta conectar hasta la avenida Jorge Julián Chávez Castro, donde se inició la primera etapa del malecón margen izquierda el año pasado.

“El total de esta etapa, que es el puente y el acceso del Congreso al Chávez Castro lo vamos a terminar en marzo del 2027, y como ya lo hemos venido comentando, el malecón que iniciamos el año pasado lo vamos a terminar el 11 de octubre”, informó.

Malecón del Río Culiacán

Anuncio que debido a los trabajos de construcción del puente, a partir de la noche de este lunes se cerrará la circulación del Pedro Infante, entre el puente Negro y la avenida Jorge Julián Chávez Castro, para habilitar dos carriles en ese mismo sentido, de oriente a poniente, que estarán abiertos durante cuatro semanas y a partir de la quinta semana quedará totalmente cerrada la circulación hasta finales de agosto.

Este proyecto requirió una inversión de 100 millones de pesos obtenidos exclusivamente de recursos estatales, del crédito autorizado por el Congreso del Estado. Además se mantienen trabajos de coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán y con dependencias federales, como Conagua y Semarnat, que otorgó las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Destaco que una vez concluido el malecón margen izquierda del río Culiacán se detonará una inversión en el tema mobiliario, con opciones como hoteles, restaurantes, comercios, pues es mucha reserva que está por explotar y disponible.

Finalmente señalo que actualmente trabajan en las diferentes etapas del proyecto, más de 500 trabajadores de la construcción y conforme se emprendan nuevas facetas se incorporará un mayor número.