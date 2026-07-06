Colegio de Notarios de la Región Costa fortalece su vida institucional con reforma histórica a sus estatutos en Chiapas

El Colegio de Notarios de la Región Costa aprobó una reforma integral a sus estatutos con el objetivo de fortalecer su estructura interna, modernizar su funcionamiento y consolidar una institución más transparente, eficiente y preparada para responder a los retos actuales de la función notarial.

La decisión fue tomada durante una Asamblea General, donde las y los integrantes dell organismo avalaron por unanimidad las modificaciones más importantes en la historia del colegio.

De acuerdo con infromación presentada durante la reunión, la reforma permitirá actualizar las normas que regulan la vida interna del colegio, foratlecer los mecanismos de organización y mejorar la participación de sus integrantes en la toma de decisiones.

Los notarios señalaron que las modificaciones responden a la necesidad de contar con un marco normativo acorde con las nuevas exigencias jurídicas y sociales, además de impulsar una mayor profesionalización del gremio y fortalecer la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Durante la asamblea también se destacó que el proceso de actualización fue resultado del consenso entre las y los integrantes del colegio, quienes analizaron diversas propuestas antes de aprobar el nuevo documento que regirá la vida institucional del organismo.

Las autoridades del Colegio de Notarios de la Región Costa indicaron que la reforma representa un paso importante para consolidar una institución moderna, con reglas claras y mecanismos que favorezcan la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

Asimismo, señalaron que estos cambios fortalecerán la unidad del gremio y permitirán enfrentar de mejor manera los desafíos que presenta la actividad notarial en beneficio tanto de los profesionales del derecho como de la población que requiere sus servicios.

Entre los principales objetivos de la reforma se encuentra mejorar la organización interna, establecer procedimientos más eficientes para la toma de decisiones y promover una mayor participación de los asociados en las actividades del colegio.

Los integrantes del organismo coincidieron en que la actualización de los estatutos contribuirá a mantener altos estándares de ética, responsabilidad y profesionalismo, aspectos considerados fundamentales para brindar certeza jurídica a la sociedad.

Además, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando la capacitación permanente y la actualización de conocimientos, con el propósito de ofrecer un servicio notarial cada vez más eficiente y acorde con las necesidades actuales.

Con esta reforma histórica, el Colegio de Notarios de la Región Costa busca consolidar una institución más sólida y preparada para los retos del futuro, fortaleciendo la colaboración entre sus integrantes y promoviendo una cultura de mejora continua.