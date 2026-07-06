Javier Lamarque reconoce el manejo como estadista de la Presidenta

Javier Lamarque (Galo Cañas Rodríguez)

El fundador del movimiento de la 4T, Javier Lamarque, reconoció en una entrevista la capacidad como estadista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en especial frente a las amenazas del gobierno estadounidense sobre México.

Destacó que la administración de Sheinbaum ha tenido un manejo “muy inteligente, de mucha altura, de gran estadista” destacando que incluso ha sido reconocida a nivel mundial.

Larmarque reconoció que como resultado del manejo del gobierno en turno ha incrementado la inversión extranjera, se ha mantenido la inversión macroeconómica, el peso no se ha devaluado, el desempleo no ha crecido, la inflación se mantiene estable.

Por ello, apuntó a la importancia de conducir la política internacional con inteligencia, firmeza y responsabilidad, afirmando que desde Sonora se cuenta con un compromiso con la soberanía nacional.