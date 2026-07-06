Luis Donaldo Colosio presentó un punto de acuerdo para apoyar a Grecia Quiroz

Luis Donaldo Colosio Riojas (Daniel Augusto)

Luis Donaldo Colosio Riojas informó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se revise la reforma legislativa estatal que prohíbe la coordinación entre candidatos independientes.

Dicha reforma estatal fue aprobada a finales del mes de mayo por el Congreso de Michoacán y fija nuevos límites para los candidatos independientes: específicamente se les prohíbe operar de forma colectiva y organizarse como movimiento estatal.

Ante esto, Colosio envío un exhorto para que sea revisado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la esperanza de que la reforma sea vetada y devuelta al Congreso, ya que considera que su objetivo es cerrar el paso al Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz, presidenta municipal sustituta de Uruapan, rumbo a las elecciones de 2027.

El militante de Movimiento Ciudadano destacó que la reforma vulnera el derecho de asociación y el derechos a ser votado, criticó que las leyes no pueden usarse para evitar que un movimiento legítimo crezca buscando proteger los intereses de los partidos por encima de la gente