FIME y FCA-Colima impulsan alianza para desarrollar proyectos de innovación tecnológica

Con el propósito de fortalecer la formación académica y fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto social y empresarial, las facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) y de Contabilidad y Administración (FCA-Colima) establecieron una colaboración que permitirá a estudiantes y docentes trabajar de manera conjunta en proyectos interdisciplinarios.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la FIME, en el campus Coquimatlán, donde directivos y profesores de ambas facultades acordaron sumar esfuerzos para vincular los conocimientos tecnológicos con las áreas de administración, emprendimiento y modelos de negocio.

Como parte de esta estrategia, los alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación Inteligente participarán en proyectos relacionados con inteligencia artificial y ciencia de datos, enfocados en atender necesidades de sectores como la salud, la educación, la producción agropecuaria y la acuicultura. La intención es que las soluciones tecnológicas también cuenten con una visión empresarial que facilite su implementación y crecimiento.

Las autoridades académicas coincidieron en que los desafíos actuales requieren la participación de especialistas de distintas disciplinas, por lo que la colaboración entre ingenieros, administradores, investigadores y docentes permitirá desarrollar propuestas más completas y con mayores posibilidades de convertirse en proyectos viables para la sociedad.

Uno de los acuerdos alcanzados consiste en vincular las materias Emprendimiento, Innovación y Modelos de Negocios, de la Licenciatura en Administración, con la asignatura Innovación y Emprendimiento, de la Ingeniería en Computación Inteligente. De esta forma, estudiantes de ambas carreras integrarán equipos de trabajo para desarrollar iniciativas con un enfoque multidisciplinario.

Los proyectos buscarán resolver problemáticas reales mediante la combinación de conocimientos tecnológicos, administrativos, financieros y comerciales, permitiendo que las propuestas no solo funcionen desde el punto de vista técnico, sino que también tengan posibilidades de convertirse en emprendimientos exitosos.

Además del trabajo en las aulas, la colaboración contempla que los proyectos desarrollados participen en concursos, exposiciones y eventos de innovación y emprendimiento, con el objetivo de fortalecer habilidades como el liderazgo, la creatividad, el trabajo colaborativo, la comunicación y la resolución de problemas.

En la reunión participaron, por parte de la Facultad de Contabilidad y Administración, el director Esteban Alcaraz Vera, el coordinador académico Cristopher Armando Juárez Ramírez y el profesor Sergio Felipe López Jiménez. Mientras que por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica asistieron el director Walter Alexander Mata López, el coordinador académico Juan Carlos Gómez Ramírez, la jefa de carrera de Ingeniería en Computación Inteligente, Martha Elizabeth Evangelista Salazar, y el profesor Víctor Hugo Bautista Quintero.

Ambas facultuades tienen el objetivo de impulsar una formacipón profesional más integral, donde la onovvación tecnologica y la visión empresarial se complelemnten para generar soluciones que beneficien tanto el sector producyivo como la sociedad.