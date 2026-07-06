Salomón Jara anuncia conclusión de trabajos en Macro Sector San Juan Chapultepec, Oaxaca

Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca

Con el objetivo de trabajar con un sistema de agua potable más eficiente, organizado y en mejores condiciones el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se concluyeron los trabajos de sectorización del Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec, lo que permite avanzar en las obras de distribución.

Ante medios de comunicación, este lunes el mandatario destacó que con estas obras se cumple con el compromiso establecido con la ciudadanía y se continúa con la segunda etapa para abarcar los cinco Macro Sectores de la Zona Metropolitana.

Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández informó que en el Macro Sector 5 de San Juan Chapultepec se realizaron 33 frentes, en los que participaron 121 elementos de manera simultánea, con la intervención de 10 mil metros lineales de tubería, instalación de 112 piezas especiales, construcción de 52 cajas de válvulas y equipos de bombeo de gran capacidad.

A su vez cuenta con los subsectores Santa Anita de Abajo, La Fundición Abajo, Miguel Hidalgo Bajo, Santa Ana Alto, La Fundición Alto , La Planchita, Monte Albán parte alta y Miguel Hidalgo alto.

Destaco que esta sectorización permite la distribución del líquido de manera más independiente, permite controlar las presiones, optimizar las operaciones, reducir las pérdidas del líquido y mejorar la calidad del servicio a las personas usuarias.

Señaló que se inició con la segunda etapa que corresponde al Macro Sector Sierra Juárez, el cual incluye las colonias Volcanes, Jardín, Siete Regiones, Fraccionamiento Los Ríos, la colonia Reforma, entre otras.

Este proyecto enmarca la división de la Zona Metropolitana de Oaxaca en cinco Macro Sectores: Fortín, Pueblo Nuevo, San Antonio de la Cal, San Juan Chapultepec y Sierra Juárez, donde actualmente se está trabajando.