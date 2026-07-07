Arranca programa de estimulación de lluvias en Sinaloa

Secretaría de Agricultura Sinaloa

El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, dio el banderazo de inicio del programa de estimulación de lluvias en la entidad, que contempla una inversión de 10 millones de pesos, 100 vuelos con aeronaves y personal técnico especializados en bombardeo de nubes en las zonas norte y centro sur del estado.

Bello Esquivel explicó que este programa emprendido por el gobierno estatal, en coordinación con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), es en beneficio de los productores locales que reciben agua para riego captada por las principales 7 presas en la entidad, que son la Luis Donaldo Colosio, Gustavo Díaz Ordaz, Eustaquio Buelna, Adolfo López Mateos, Sanalona, José López Portillo y Aurelio Benassini; integrados en 49 módulos y 8 distritos de riego en una extensión superior a las 814 mil hectáreas.

Por otro lado, el presidente de la AARC, Roberto Bazúa Campaña, detalló que la estimulación de lluvia o bombardeo de nubes, es una técnica de estimulación que consiste en la aplicación de tecnología en la dispersión de aerosoles conteniendo núcleos higroscópicos y/o glucogénicos generados con bengalas, con la ayuda de una aeronave en las nubes aptas para estimularse con el fin de mitigar la sequía.

Bazúa Campaña agregó que apoyados con radares meteorológicos, se detectan las nubes con potencial de agua y se procede a sobrevolar el área donde se encuentran para estimular la precipitación pluvial, buscando siempre que la lluvia que se genera sea dentro de los embalses de las diferentes presas que se encuentran contempladas dentro de este programa, con la intención de incrementar sus niveles y garantizar con ellos el vital líquido para el consumo humano y la agricultura.

A su vez, Bello Esquivel dio a conocer que, actualmente la capacidad de almacenamiento conjunto que se tiene en las 11 presas de la entidad es del 21.5 por ciento de su capacidad de conservación, equivalente a unos 2 mil749.6 millones de metros cúbicos y aunque representan un volumen superior al del año anterior, que en el mismo período registró 8.8 por ciento, los embalses se mantienen en una recuperación temprana tras el inicio de las lluvias.

En la explicación técnica por parte de los encargados del programa, aclararon que la acción de bombardear nubes, no implica mayor producción de agua, sino que las nubes que ya se encuentran cargadas, estimularlas con núcleos higroscópicos y/o glucogénicos generados con bengalas, para que descarguen las lluvias en las áreas de los embalses de las presas contempladas, para que de esta manera no se desperdicie en otras zonas o regiones de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026