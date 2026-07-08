Concluyen obras hidráulicas en Victoria, Guanajuato

Obras hidráulicas en Victoria, Guanajuato

El gobierno de Guanajuato, en coordinación con las autoridades municipales de Victoria y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), concluyeron obras hidráulicas para el acceso al agua potable, a fin de beneficiar a más de mil habitantes de la comunidad de Misión de Arnedo.

Las autoridades estatales revelaron que entre las acciones realizadas en el proyecto fueron:

Rehabilitación del sistema de agua: Ampliación y modernización de la red de distribución para asegurar un servicio eficiente.

Equipamiento del pozo: Renovación de la infraestructura para garantizar el suministro constante del vital líquido.

El gobierno estatal informó que las obras hidráulicas contaron con una inversión de 7.2 millones de pesos, la cuales ya se encuentran en operación y consideran que es un avance significativo en la cobertura de agua potable en la región.

Por último, las autoridades estatales y municipales coincidieron que con la conclusión de estas obras no solo se asegura agua en cantidad y calidad, sino que también garantiza el desarrollo social y humano de la comunidad, al igual que el acceso el fortalecimiento a la salud, la productividad y la vida cotidiana de la población.

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