Tamaulipas consolida protección de la Tortuga Lora

Tortuga lora

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (Seduma), Karl Heinz Becker Hernández, informó que han protegido 12 mil 129 nidos, resguardado 992 mil 196 huevos y liberado 590 mil 030 crías de la tortuga lora en peligro de extinción.

Acompañado por el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Luis García Reyes, realizaron un recorrido de supervisión para constatar las labores de protección que se desarrollan durante la actual temporada de anidación.

El titular de Seduma destacó que un alto porcentaje de la población mundial de tortuga lora llega a las costas tamaulipecas para desovar, lo que convierte a la entidad en un referente internacional para la conservación de esta especie y refuerza la responsabilidad de mantener y fortalecer las acciones de protección.

Tan solo en esta temporada, personal del campamento tortuguero de “La Pesca” ha protegido 622 nidos, resguardado 56 mil 736 huevos y liberado 36 mil 948 crías, resultado del monitoreo permanente de las playas, el fortalecimiento de los corrales de incubación y la aplicación de protocolos especializados que incrementan las posibilidades de supervivencia.

Becker Hernández explicó que el traslado de los huevos a corrales protegidos disminuye significativamente el riesgo de depredación y favorece un mayor número de nacimientos exitosos.

“Todo este proceso se realiza siguiendo protocolos muy estrictos. Utilizamos guantes y materiales específicos para no alterar el intercambio químico que la tortuga deja en la arena y que le permite regresar, años después, a la playa donde nació para desovar”, declaró el titular de la Seduma.

Actualmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad opera seis campamentos tortugueros ubicados en playa Bagdad y puerto El Mezquital, en Matamoros; La Pesca y Tepahuajes, en Soto la Marina; Playa Tesoro, en Altamira; y Playa Miramar, en Ciudad Madero.

La Crónica de Hoy 2026